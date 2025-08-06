Türk turistlerin yeni gözdesi: Ucuza lüks tatil arayanlar bu ülkeye akın ediyor

Yurt dışında hem ekonomik hem de huzurlu bir tatil hayali kuran gezginler için Güneydoğu Asya'nın mütevazı ülkesi Laos favori tatil yeri haline geldi.

Yıllardır Tayland, Kamboçya ve Vietnam gibi turistik devlerin gölgesinde kalan bu sakin ülke, şimdilerde Türk turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Laos’un en cezbedici yanı ise şaşırtıcı derecede düşük yaşam maliyetleri. Sadece 1 dolara doyurucu bir yemek yemek, 3 ila 5 dolar arasında değişen gecelik hostel ücretleriyle konaklanabiliyor.

Üstelik şelale gezileri, doğa yürüyüşleri ve tarihi mekanlara girişler neredeyse ücretsiz. Ortalama 10-20 dolarlık bir günlük bütçeyle Laos’ta unutulmaz bir tatil yapılabiliyor.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Luang Prabang, başkent Vientiane’in huzurlu sokakları, Kuang Si Şelaleleri'nin serin suları ve Mekong Nehri kıyılarında yapılan yürüyüşler, Laos’u ruhu besleyen bir tatil durağına dönüştürüyor.

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Laos, Türk vatandaşlarına sunduğu kapıda vize imkanıyla dikkat çekiyor.

Uzun başvuru süreçleri, yığınla evrak toplama ve günlerce onay bekleme derdi Laos’ta yok. Sadece pasaport ve iki vesikalık fotoğrafla, ülkeye girişte 40 dolar karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor.

Tayland, Vietnam ve Kamboçya gibi turizmde ön planda olan komşularının aksine daha sakin ve otantik bir tatil sunan Laos, hem sırt çantalı gezginlere hem de dijital göçebelere yeni bir alternatif kapısı aralıyor.