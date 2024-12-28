Türkçe Kosova'da 'resmi kullanımda dil' oldu

AA

Türkçe, Kosova’da resmi statü kazanan diller arasında yer alarak bölgedeki Türk toplumunun kimliğini ve varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Son olarak Kosova’nın Lipyan Belediyesi’nde, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın girişimiyle Türkçe “resmi kullanımda dil” statüsüne dahil edildi.

Bu önemli adım, hem bölgede yaşayan Türklerin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de dilin kamusal alandaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

TÜRKLERİN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU BİR BÖLGE

Kervan, çalışmalarının netice almasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Lipyan Belediyesi'ne bağlı Yanova köyünde çoğunlukla Türklerin yaşadığını söyledi.

2 BELEDİYEDE RESMİ DİL STATÜSÜNDE

Türkçenin yüz yıllardır Kosova'da mevcut olduğunu aktaran Kervan, bir belediyede daha Türkçenin resmiyet kazanmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkçe, halihazırda Kosova’nın Prizren ve Mamuşa belediyelerinde “resmi dil” statüsünde; Priştine, Gilan, Vıçıtırın, Güney Mitroviça ve Kuzey Mitroviça belediyelerinde ise “resmi kullanımda dil” statüsünde bulunuyor.

50 BİN KİŞİ TÜRKÇE KONUŞUYOR

Kosova yasalarına göre, belediye sınırları içerisinde geleneksel olarak konuşulan bir dil, temsil oranına bakılmaksızın “resmi kullanımda dil” statüsüne sahip olabiliyor.

Söz konusu statü, resmi kullanımdaki bir dilin belediyenin sorumluluk alanlarında kullanımını zorunlu kılmıyor.

Kosova'da bu yıl yapılan son nüfus sayımının sonuçlarına göre ülkede toplam 19 bin 419 Türk yaşarken, yaklaşık 50 bin kişi anadilinin yanında Türkçe de konuşabiliyor.