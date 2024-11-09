Türkiye ile Rusya'dan ortak çalışma: Şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandı

AA

Türkiye ile Rusya arasında ortak çalışmalarda yeni bir adıma geçildi.

Konuya ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 12. Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

DAHA YEŞİL, DİRENÇLİ KENTLER HEDEFLENİYOR

Foruma Türkiye'yi temsilen Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'un katıldığının yer aldığı açıklamada, Bulut, forumun "Çocuk ve Gençlik Meclisi" oturumunda söz aldı.

Bulut, gençlerin ve çocukların sürdürülebilir kentleşmedeki rolüne dikkati çekerek Türkiye'nin ulusal bayramlarla, çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlattı.

Gençlerin enerjisi ve çocukların bilinciyle daha yeşil, dirençli kentler hedeflendiğini belirten Bulut, Türkiye'de yürütülen "Sıfır Atık" projesi ile "Çevre ve Çocuk Akademisi" gibi eğitim projelerine ve afet sonrası yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'DE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Bulut, forumun Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda ise Türkiye'nin herkes için yeterli barınma sağlama hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ve konut ile sürdürülebilir kentleşme alanında kaydettiği gelişmelere değinerek Birleşmiş Milletler Habitat Yeni Kentsel Gündemi çerçevesinde Türkiye'de yürütülen faaliyetlerin öneminin altını çizdi.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Bulut, toplantının ardından, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasishin ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği vurgulandı ve şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Bu zabıt ile iki ülkenin, sürdürülebilir kentleşme ve şehircilik alanındaki deneyimlerini ve teknik bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflediği kaydedildi.