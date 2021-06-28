Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

30 Haziran'a kadar sürecek tatbikatta 600 asker ve çeşitli araçlar yer alıyor.

Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat için bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen ortak askeri tatbikata Bakü'de başlandı.

TATBİKATIN AMACI

Temel amacı, iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini geliştirmek, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta, 600 asker, yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 20 top, 7 savaş ve personel helikopteri ile 50 araç yer alıyor.

İnsansız hava araçlarının da kullanılacağı tatbikat 30 Haziran'a kadar sürecek.