Türkiye'de tatil, İngiliz basınının gündeminde

Akdeniz destinasyonunda tatilin ucuz olduğunu belirten İngiltere medyası, yiyecek, içecek ve aktivitelere uygun fiyata sahip olunabileceğini yazdı.

Türkiye, İngiliz turistler için vazgeçilmez tatil noktaları sıralamasında ilk sıralarda geliyor.

Tatilcilere çağrı yapan İngiliz basını, Türkiye'de rezervasyon yapmanın tam zamanı olduğunu yazdı.

İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİ TÜRKİYE'DE TATİL

Sun gazetesinin haberinde sterlin/Türk Lirası'nda yaşanan dalgalanmaya işaret edilerek, "İngilizler, sterlin karşılığında daha fazlasını alabilir." denildi. Sterlin/TL, saat 11.43 itibarıyla 16.07 liradan işlem gördü.

"AKDENİZ DESTİNASYONU ÇOK DAHA UCUZ"

Haberde, birkaç yıl önce 1 sterlinin 6.1 liraya tekabül ettiği, ancak bugünkü kura göre 16 lirayı geçtiği kaydedildi.

"Akdeniz destinasyonunu çok daha ucuz hale getiriyor." denilerek, 500 sterlinin yaklaşık 8 bin liraya denk geldiğine dikkat çekildi ve şunlar aktarıldı:

YİYECEK, İÇECEK, AKTİVİTELER...

"Bu daha ucuz uçuşlar ve oteller anlamına gelmese de, oraya vardığınızda, yiyecek, içecek ve aktiviteler sırasında tatilinizin çok daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Paranızdan en iyi şekilde yararlanmak için, Türk Lirası'nı Türkiye'ye gittiğinizde bozdurmalısınız, Birleşik Krallık'ta değil."



