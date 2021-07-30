Türkiye'deki orman yangınlarının dumanları AB uydusuna yansıdı

AB uydusu, Türkiye'deki orman yangınlarının dumanlarını Akdeniz üzerinde görüntüledi. DEFIS, bu görüntüleri "günün fotoğrafı" başlığıyla Twitter hesabında paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) uydu fotoğrafında, Akdeniz'den yükselen dumanlar gözler önüne serildi.

Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının dumanları, AB'nin uydusu tarafından Akdeniz üzerinde fotoğraflandı.

TÜRKİYE'DEKİ YANGIN "GÜNÜN FOTOĞRAFI" OLDU

AB Komisyonuna bağlı Savunma Sanayisi ve Uzay Genel Müdürlüğü (DEFIS), Twitter hesabında "günün fotoğrafı" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞILAN UYDU FOTOĞRAFINDA AKDENİZ'İN DUMANLAR İÇİNDE OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

"Birçok kontrol edilemeyen yangın Doğu Akdeniz'i etkiliyor." denilen mesaja iliştirilen uydu fotoğrafında, Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü.