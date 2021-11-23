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    Türkiye'den Etiyopya'daki vatandaşlara uyarı

    Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.
    • AA
    • 23.11.2021 - 01:01
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    Türkiye'den Etiyopya'daki vatandaşlara uyarı

    Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın güvenlik durumundaki hızlı gelişmeler karşısında, ülkede bulunan vatandaşlarımızın tarifeli uçaklarla Etiyopya'dan ayrılmaları tavsiye edilir." ifadesi kullanıldı.

    BÜYÜKELÇİLİK İLETİŞİM BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

    Öte yandan açıklamada Büyükelçiliğe ait telefon ve e-posta bilgileri paylaşıldı.

    2 KASIM'DA OHAL İLAN EDİLDİ

    Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

    Türkiye den Etiyopya daki vatandaşlara uyarı #1

    SAVUNMA BİRLİKLERİ OLUŞTURULDU

    TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

    2.5 MİLYON İNSAN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

    Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

    Türkiye den Etiyopya daki vatandaşlara uyarı #2

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