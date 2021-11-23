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- Türkiye'den Etiyopya'daki vatandaşlara uyarı
Türkiye'den Etiyopya'daki vatandaşlara uyarı
Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.
- AA
- 23.11.2021 - 01:01
Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın güvenlik durumundaki hızlı gelişmeler karşısında, ülkede bulunan vatandaşlarımızın tarifeli uçaklarla Etiyopya'dan ayrılmaları tavsiye edilir." ifadesi kullanıldı.
BÜYÜKELÇİLİK İLETİŞİM BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI
Öte yandan açıklamada Büyükelçiliğe ait telefon ve e-posta bilgileri paylaşıldı.
2 KASIM'DA OHAL İLAN EDİLDİ
Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.
SAVUNMA BİRLİKLERİ OLUŞTURULDU
TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.
2.5 MİLYON İNSAN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI
Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.