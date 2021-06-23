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    Türkiye'nin bilgi paylaşımıyla, Avrupa'da uyuşturucu operasyonu

    EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İtalya ve Hollanda'da uyuşturucu maddeye büyük darbe vurulduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 01:23
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    Türkiye'nin bilgi paylaşımıyla, Avrupa'da uyuşturucu operasyonu

    Türkiye'nin paylaştığı bilgiler doğrultusunda Avrupa'da iki ülkede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    Konuya ilişkin açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM yapıldı.

    UYUŞTURUCU TİCARETİNE BÜYÜK DARBE

    Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İtalya ve Hollanda'da uyuşturucu maddeye büyük darbe vurulduğunu açıkladı.

    EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde; İtalya’da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar ve 1 ton 126 kilogram kokain, Hollanda’da ise 145 kilogram kokain ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

    Türkiye nin bilgi paylaşımıyla, Avrupa da uyuşturucu operasyonu #1

    Türkiye nin bilgi paylaşımıyla, Avrupa da uyuşturucu operasyonu #2

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