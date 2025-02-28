BAE ve Yunanistan ekonomi, teknoloji ve yatırım alanında iş birliğini görüştü

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BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIKTA YENİ ADIMLAR

Taraflar, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde, ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini ve özellikle kalkınma alanlarında bu ilişkilerin daha da geliştirilmesinin yollarını görüştü.

Görüşmede özellikle ekonomi, ileri teknoloji, yapay zeka, yatırım, gıda güvenliği, yenilenebilir enerji ve iki ülkenin ortak kalkınmasını destekleyen diğer alanlarda iş birliği yolları ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan Bin Zayid ve Miçotakis, bölgede ve dünyada yaşanan çatışma ve krizlere barışçıl çözümler bulunması için çalışmanın önemine vurgu yaptı.