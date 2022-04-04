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    Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça katliamı açıklaması

    Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rus ordusunun çekildiği Buça'da kamuoyuna yansıyan sivillerin katledildiği görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:27
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    Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça katliamı açıklaması

    Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği son dönemde dünya kamuoyunda Buça'dan gelen görüntüler damga vurdu.

    Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'da, sivillerin sokaklarda cansız bedenlerinin elleri arkadan bağlı şekilde görüntüleri medyaya yansıdı.

    Uluslararası toplumda büyük tepkiye neden olan görüntülere Türkiye'den de tepki gecikmedi.

    DEHŞET VERİCİ

    Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan görüntülerin "dehşet verici" ve masum sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

    Büyükelçiliğin Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir." ifadesi yer aldı.

    "SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

    Türkiye'nin dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

    Türkiye nin Kiev Büyükelçiliği nden Buça katliamı açıklaması #1


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