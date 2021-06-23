Türkiye'nin koronavirüs aşısı Turkovac, dünya basınında

Uluslararası gazeteler ve medya kuruluşları, Erdoğan'ın duyurduğu aşıyı manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yerli koronavirüs aşısının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın adının "Turkovac" olduğunu açıkladığı aşı, dünya basınının gündemine oturdu.

TURKOVAC FAZ-3 AŞAMASINDA

Reuters, aşının Faz-3 aşaması kapsamındaki denemelerinin başlatıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar yaygın kullanıma hazır olacağı yönündeki temennisi paylaşıldı.

"KENDİ AŞIMIZIN OLMASI ÖNEMLİ"

"Bu hastalığın ne kadar süreceği ve ne kadar mutasyon geçireceği belli değil." dediği belirtilen Erdoğan'ın, "Kendi aşımıza sahip olmak çok önemli." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, geçen hafta günde 1 milyondan fazla aşı yaparak, aşılama kampanyasını keskin bir şekilde hızlandırdığına dikkat çekildi.

KULLANIMDA HEDEF YIL SONU

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, "Türkiye, yerli koronavirüs aşısının Faz-3 denemelerini duyurdu" başlığıyla, gelişmeyi okurlarına aktardı.

Haberde, inaktif yöntemle hazırlanan aşının bu yıl sonuna kadar kullanıma sunulmasının beklendiği bildirildi.

"İSMİNİ ERDOĞAN BELİRLEDİ"

Kanada'nın devlet radyo ve televizyon yayıncısı CBC de Turkovac'ın Faz-3 aşamasına geçtiğini okurlarına duyurdu.

"Turkovac" isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendiği anımsatıldı.

"Ankara şu anda Sinovac ve Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşıları uyguluyor. Ayrıca Rus Sputnik V için acil kullanım izni verildi." denildi.

25 yaş ve üzerindekilerin, Sputnik V yaptırmak için uygun olduğu kaydedildi.

Yerli aşının ismi 'TURKOVAC' olarak belirlendi ViDEO