Euro
10.2845
-0.48%
Dolar
8.6123
-0.43%
Altın
494.27
-0.1%
Borsa
1.417
0.47%
Bitcoin
294.618
5.44%
EXEN Coin
29.00
2.58%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Türkiye'nin koronavirüs aşısı Turkovac, dünya basınında

    Uluslararası gazeteler ve medya kuruluşları, Erdoğan'ın duyurduğu aşıyı manşetlerine taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'nin koronavirüs aşısı Turkovac, dünya basınında

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yerli koronavirüs aşısının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı.

    Erdoğan'ın adının "Turkovac" olduğunu açıkladığı aşı, dünya basınının gündemine oturdu.

    TURKOVAC FAZ-3 AŞAMASINDA

    Reuters, aşının Faz-3 aşaması kapsamındaki denemelerinin başlatıldığını aktardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar yaygın kullanıma hazır olacağı yönündeki temennisi paylaşıldı.

    Türkiye nin koronavirüs aşısı Turkovac, dünya basınında #1

    "KENDİ AŞIMIZIN OLMASI ÖNEMLİ"

    "Bu hastalığın ne kadar süreceği ve ne kadar mutasyon geçireceği belli değil." dediği belirtilen Erdoğan'ın, "Kendi aşımıza sahip olmak çok önemli." ifadesine yer verildi.

    Türkiye'nin, geçen hafta günde 1 milyondan fazla aşı yaparak, aşılama kampanyasını keskin bir şekilde hızlandırdığına dikkat çekildi.

    Türkiye nin koronavirüs aşısı Turkovac, dünya basınında #2

    Türkiye nin koronavirüs aşısı Turkovac, dünya basınında #3

    KULLANIMDA HEDEF YIL SONU

    Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, "Türkiye, yerli koronavirüs aşısının Faz-3 denemelerini duyurdu" başlığıyla, gelişmeyi okurlarına aktardı.

    Haberde, inaktif yöntemle hazırlanan aşının bu yıl sonuna kadar kullanıma sunulmasının beklendiği bildirildi.

    Türkiye nin koronavirüs aşısı Turkovac, dünya basınında #4

    "İSMİNİ ERDOĞAN BELİRLEDİ"

    Kanada'nın devlet radyo ve televizyon yayıncısı CBC de Turkovac'ın Faz-3 aşamasına geçtiğini okurlarına duyurdu.

    "Turkovac" isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendiği anımsatıldı.

    "Ankara şu anda Sinovac ve Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşıları uyguluyor. Ayrıca Rus Sputnik V için acil kullanım izni verildi." denildi.

    25 yaş ve üzerindekilerin, Sputnik V yaptırmak için uygun olduğu kaydedildi.

    Yerli aşının ismi 'TURKOVAC' olarak belirlendi ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir