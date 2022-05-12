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    Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna havai fişekli saldırı

    Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından havai fişekli saldırı düzenlendi.
    • 12.05.2022 - 23:46
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 00:03
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    Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna havai fişekli saldırı

    Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırıldı.

    Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana geldi. Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

    Saldırıyı PKK'lılar üstlendi

    AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, saldırıyı PKK iltisaklı oluşumların üstlendiği bilgisinin edinildiğini aktardı.

    Türkiye nin Paris Başkonsolosluğuna havai fişekli saldırı #1

    Saldırı kınandı

    Hauts-de-Seine Valiliğinin Twitter hesabında, Vali Laurent Hottiaux'nun, Türkiye’nin Boulogne-Billancourt kentindeki Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadığı paylaşımında bulunuldu.

    Paylaşımda, Türkiye Başkonsolosu ve konsolosluk personeline dayanışma mesajının iletildiği kaydedildi.

    Türkiye nin Paris Başkonsolosluğuna havai fişekli saldırı #2

    Türkiye nin Paris Başkonsolosluğuna havai fişekli saldırı #3

    Türkiye nin Paris Başkonsolosluğuna havai fişekli saldırı #4


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