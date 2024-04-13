Türkiye'nin yaptırım kararı İsrailli iş adamlarında panik yarattı Türkiye'nin İsrail'e karşı 54 üründe ihracat kısıtlaması kararı İsrailli iş adamlarını panikletti. Kısıtlamaların emlak ve kira fiyatlarında artışa yol açacağı belirtilerek, "Şirketler, Türkiye'nin yaptırımlarından gerçekten korkuyor" denildi.

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İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik artan saldırıları bölgede yıkıma neden oldu.

Saldırılar sonucunda sivil ölü sayısı 33 bini aşarken birçoğu da yaralandı.

6 ayı aşkın süredir süren saldırıların ardından Türkiye'den önemli bir adım atıldı.

Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birlikte İsrail'e yönelik ticari faaliyetlerde kısıtlamalara gidildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır"

Yaptırım listesinde 54 ürün var

Böylece Türkiye, 54 üründe ihracat kısıtlaması getirerek, İsrail'e ekonomik yaptırım uygulayan ilk ülke oldu.

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e özellikle önemli olan ve büyük ölçüde Türkiye'den tedarik edilen ürünleri hedefleyen kısıtlamaları içeren bir liste yayınladı.

İsrail'in, Türk firmalarından sağladığı çimento, inşaat demiri ve bakır kablolar gibi ürünlerin %25-30'unu ithal ettiği biliniyor.

İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin ihracat kısıtlamasına tepki göstererek yaptırım tehdidinde bulundu.

Katz, açıklamasında, "ABD'yi Türkiye'deki yatırımları durdurmaya ve Türkiye'den ürün ithalatını önlemeye, ABD Kongresi'ndeki arkadaşlarımızı da boykot yasalarının ihlallerini incelemeye ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırıyorum" dedi.

İsrailli iş adamlarından uyarı: Emlak ve kira fiyatları artacak

İsrailli iş adamları, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracatında getirilen kısıtlamaların, emlak ve kira fiyatlarında artışa neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Middle East Eye'da yer alan haberde, iş adamlarının Türkiye'nin aldığı kararın ticareti tamamen durdurma yönünde bir adım olabileceği endişesi taşıdığı belirtildi.

"Türkiye'nin yaptırımlarından gerçekten korkuluyor"

İsrail İş Örgütleri Başkanlığı Başkanı Dubi Amitai, "Diğer ülkeler ve uluslararası şirketler adına boykot ve Türkiye'nin yaptırımlarından gerçekten korkuluyor" dedi.

Kredi sigortası şirketi CofaceBdi'nin CEO'su Yoel Amir de inşaat sektörü üzerindeki etki konusunda, "Türkiye'nin ticaret anlaşmalarının ihlali anlamına gelen düzinelerce ürünün İsrail'e ihracatını sınırlama hamlesi, başta inşaat sektörü olmak üzere İsrail ekonomisi üzerinde etkili olabilir." uyarısında bulundu.