Türkler bu pasaporta yöneldi: 150 ülkeye vizesiz seyahat! İşte fiyatı...

Karayipler’deki küçük ada ülkeleri, gayrimenkul yatırımı karşılığında verdikleri vatandaşlık programlarıyla dünya çapında olduğu gibi Türkler arasında da yoğun ilgi görüyor.

Antigua ve Barbuda, Dominika, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia ve Grenada gibi ülkeler, 200 bin dolardan başlayan yatırımlarla pasaport sunuyor.

Programlar, başta ABD olmak üzere istikrarsızlık endişesi taşıyan varlıklı bireylerin “ikinci planı” haline gelmiş durumda.

EMLAK KARŞILIĞI VATANDAŞLIK

Karayipler’de vatandaşlık almak için en yaygın yöntemlerden biri, belirlenmiş projelerden gayrimenkul satın almak. Bu yatırım, Schengen bölgesi dahil 150’ye kadar ülkeye vizesiz erişim sağlayan bir pasaportla taçlandırılıyor.

BBC News'e göre; Antigua’daki emlak şirketi Luxury Locations’un sahibi Nadia Dyson, “Şu anda alıcılarımızın %70’i vatandaşlık için ev arıyor” diyerek taleplerdeki artışı özetliyor.

Dyson, “Eskiden sadece tatil ya da yatırım amacıyla ev alınırdı. Şimdi herkes vatandaşlık hakkı sağlayan konut istiyor. Daha önce hiç bu kadar satış yapmamıştık” sözleriyle değişen dinamikleri aktarıyor.

TÜRKLER İKİNCİ SIRADA

Yatırım göçü danışmanlık firması Henley & Partners’tan alınan verilere göre, 2025’in ikinci çeyreğinde Türk vatandaşları, Karayip CBI (yatırım yoluyla vatandaşlık) programlarına en çok başvuran ikinci ülke grubunu oluşturdu.

Türklerin başvurularının %10’u Karayip ülkelerine yapılırken, en çok ilgi gösterilen destinasyonlar Antigua ve Barbuda, St. Lucia ve Grenada oldu.

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