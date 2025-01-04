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Haber Merkezi

Suriye'de uzun süren sessizliğin ardından harekete geçen muhaliflerin son olarak Şam'ı da ele geçirmesiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi devrilirken Esad ise Rusya'ya kaçtı.

Yaşananlar sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşanırken son olarak, tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad’ın evini ekranlara getirdi.

Ordunun komutanlarından, insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olan kardeşi Mahir Esad da Baas rejiminin devrilmesiyle Moskova’ya kaçmıştı.

AİLE FOTOĞRAFLARI HER YERDE

Yayınlanan görüntülerde, yerlerde çocuklarının ve ailesi ile beraber çekilen fotoğraflar yer aldı.

Ayrıca bu fotoğrafların yanı sıra bazı dokümanların da yerlere saçıldığı ve binanın harabeye döndüğü kaydedildi.

"BURASI ŞAM'I HAVADAN VE HAKİM NOKTADAN GÖREN BİR TEPENİN ÜZERİNE KURULMUŞ DURUMDA"

Eve uzun uğraşlar neticesinde girdiklerini vurgulayan tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, o anlarda şu açıklamalarda bulundu: