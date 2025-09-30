Uçaklarda yeni dönem: Avustralyalı hava yolu ‘yan koltuğu boş bırak’ dönemini başlatıyor

Avustralya merkezli dev hava yolu şirketi Virgin Australia, ekonomi sınıfı yolculara daha fazla alan sunmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Şirket, kısa mesafeli uluslararası ve iç hat uçuşlarında geçerli olacak şekilde “Neighbour-Free Seating” (Yan Koltuğu Boş Bırakma Seçeneği) adlı yeni bir sistemi duyurdu.

Söz konusu uygulama ile birlikte ekonomi sınıfında seyahat eden yolcular artık yanlarındaki koltuğun boş kalması için teklif verebilecek.

FİYATI BELLİ OLDU!

Virgin Australia tarafından başlatılan yeni uygulamanın, mobil uygulaması üzerinden yapılan tekliflerin başlangıç fiyatı 30 Avustralya doları (yaklşaşık 820 lira) olarak belirlendi.

Ancak bu teklifin koltuğun kesin olarak boş kalacağı anlamına gelmediği uyarısının da altı çizilerek vurgulandı.

Yolcular, tekliflerinin kabul edilip edilmediğini uçuşa iki saat kala öğrenecek. Eğer teklifleri başarılı olmazsa, yani koltuk başka bir yolcu tarafından rezerve edilirse, teklif bedeli iade edilecek.