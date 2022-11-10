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    Uganda'da bir anne bebeğini canlı olarak gömerek ortadan kayboldu

    Bebeğinin babasıyla anlaşmazlık yaşayan anne kendi çocuğunu bir köydeki tarlaya canlı canlı gömerek ortadan kaybolması sonrasında polis ekipleri çalışma başlattı.
    • 10.11.2022 - 16:19
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    Uganda'da bir anne bebeğini canlı olarak gömerek ortadan kayboldu

    Uganda polisi, akılalmaz bir olayın peşine düştü.

    Çocuğun babasıyla anlaşmazlık yaşayan 20 yaşındaki Sharon Anyango, bebeğini öldürmek için farklı yollar denedi.

    10 aylık bebeğini öldürmek için çeşitler yöntemler deneyen cani anne, çocuğunu kanalizasyon boşluğuna atmaya çalışırken komşuları önledi.

    Bebeğini köye gömdüğü tespit edildi

    Ardından bebeğiyle ortadan kaybolan Anyango'nun çocuğunu yaşadığı Busia bölgesindeki Luhalali köyünde bir yere gömdüğü ortaya çıktı.

    Bebek havasızlıktan öldü

    Olay yerine gelen polisler 10 aylık bebeğin cesedini toprak altında buldu. Yapılan otopsi sonucunda çocuğun havasızlıktan öldüğü tespit edildi.

    Bebeğin annesi aranıyor

    AA'nın haberine göre, polis, olaydan sonra kayıplara karışan anneyi bulmaya çalışıyor.

    Uganda da bir anne bebeğini canlı olarak gömerek ortadan kayboldu #1


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