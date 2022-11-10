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- Uganda'da bir anne bebeğini canlı olarak gömerek ortadan kayboldu
Uganda'da bir anne bebeğini canlı olarak gömerek ortadan kayboldu
Bebeğinin babasıyla anlaşmazlık yaşayan anne kendi çocuğunu bir köydeki tarlaya canlı canlı gömerek ortadan kaybolması sonrasında polis ekipleri çalışma başlattı.
- 10.11.2022 - 16:19
Uganda polisi, akılalmaz bir olayın peşine düştü.
Çocuğun babasıyla anlaşmazlık yaşayan 20 yaşındaki Sharon Anyango, bebeğini öldürmek için farklı yollar denedi.
10 aylık bebeğini öldürmek için çeşitler yöntemler deneyen cani anne, çocuğunu kanalizasyon boşluğuna atmaya çalışırken komşuları önledi.
Bebeğini köye gömdüğü tespit edildi
Ardından bebeğiyle ortadan kaybolan Anyango'nun çocuğunu yaşadığı Busia bölgesindeki Luhalali köyünde bir yere gömdüğü ortaya çıktı.
Bebek havasızlıktan öldü
Olay yerine gelen polisler 10 aylık bebeğin cesedini toprak altında buldu. Yapılan otopsi sonucunda çocuğun havasızlıktan öldüğü tespit edildi.
Bebeğin annesi aranıyor
AA'nın haberine göre, polis, olaydan sonra kayıplara karışan anneyi bulmaya çalışıyor.