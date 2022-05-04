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Uganda'da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü

Uganda'da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü

Başkent Kampala'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, devrilerek 20 kişiye mezar oldu. Kazada vefat edenlerin 7'sinin çocuk olduğu öğrenildi.