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- Uganda'da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü
Uganda'da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü
Başkent Kampala'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, devrilerek 20 kişiye mezar oldu. Kazada vefat edenlerin 7'sinin çocuk olduğu öğrenildi.
- 04.05.2022 - 17:40
Uganda'nda Fort Portal şehrinden hareket eden yolcu otobüsü, başkent Kampala’ya 300 kilometre kala Kabarole’de kaza yaptı.
Devrilen otobüste adeta can pazarı yaşandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazadan sağ kurtulabilen vatandaşların yardımına koştu. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.
7’si çocuk, 20 kişi yaşamını yitirdi
Uganda trafik polis teşkilatı sözcüsü Faridah Nampiima, “13'ü yetişkin, 7'si çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü doğrulandı. 20 kişiden 11'i erkek, 9'u kadın.” ifadelerini kullandı.
Trafik araştırma raporu hazırlanacak
AA’nın haberine göre; Sözcü Nampiima, kazaya ilişkin ayrıntılı bir trafik araştırma raporu hazırlayacaklarını bildirdi. Ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.