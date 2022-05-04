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    Uganda'da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü

    Başkent Kampala'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, devrilerek 20 kişiye mezar oldu. Kazada vefat edenlerin 7'sinin çocuk olduğu öğrenildi.
    • 04.05.2022 - 17:40
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    Uganda'da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü

    Uganda'nda Fort Portal şehrinden hareket eden yolcu otobüsü, başkent Kampala’ya 300 kilometre kala Kabarole’de kaza yaptı.

    Devrilen otobüste adeta can pazarı yaşandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazadan sağ kurtulabilen vatandaşların yardımına koştu. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

    7’si çocuk, 20 kişi yaşamını yitirdi

    Uganda trafik polis teşkilatı sözcüsü Faridah Nampiima, “13'ü yetişkin, 7'si çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü doğrulandı. 20 kişiden 11'i erkek, 9'u kadın.” ifadelerini kullandı.

    Trafik araştırma raporu hazırlanacak

    AA’nın haberine göre; Sözcü Nampiima, kazaya ilişkin ayrıntılı bir trafik araştırma raporu hazırlayacaklarını bildirdi. Ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.

    Uganda da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü #1

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