Uganda'da fil turisti ezerek öldürdü

Murchison Ulusal Parkı'nda bir fil, turisti çiğneyerek öldürdü. Uganda Vahşi Yaşam İdaresi, böyle bir olayın tekrar etmemesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini duyurdu.

Üç arkadaşıyla Masindi'den Arua'ya seyahat eden Suudi Arabistan vatandaşı Ayman Sayed Elshahany, Murchison Ulusal Parkı'nda aracından çıkınca fil tarafından ezildi.

Elshahany, olay yerinde hayatını kaybetti.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA), böyle bir olayın tekrar etmemesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

Ulusal parkları ziyaret eden turistler, güvenlik kurallarına uymadıkları takdirde bu tür saldırılar veya kazalarla karşılaşabiliyor.