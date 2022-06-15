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    Ukrayna 2,4 milyon hektarlık kış mahsulünü hasat edemeyecek

    Ukrayna Tarım Bakanlığı, devam eden savaş yüzünden 2,4 milyon hektarlık alanda mahsul hasat edilmeyeceğini duyurdu.
    • 15.06.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:50
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    Ukrayna 2,4 milyon hektarlık kış mahsulünü hasat edemeyecek

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

    Savaş, dünyanın tahıl ambarı olarak nitelenen Ukrayna'nın ürünlerini dünyaya ihraç edememesine neden olunca gıda krizi başladı.

    Ukrayna'dan gelen son haber ise karamsarlığı artırdı.

    2,4 milyon hektarlık kış mahsulü hasat edilemeyecek

    Ukrayna Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplam değeri 1,4 milyar dolar olan yaklaşık 2,4 milyon hektarlık kış mahsulünün hasat edilmeyeceği belirtildi.

    "Tarım sektöründe 4,2 milyar dolar zarar"

    Bakanlık, ülkedeki tarım sektörünün savaş nedeniyle 4,2 milyar dolar zarara uğradığını açıkladı.

    Ukrayna 2,4 milyon hektarlık kış mahsulünü hasat edemeyecek #1

    Rusların saldırılarında ölen hayvanlar

    İHA'nın haberine göre bakanlık ayrıca açıklamasında; 92 bin inek, 258 bin domuz, 5.7 milyondan fazla kuş, 42 bin koyun ve keçinin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

    Ukrayna 2,4 milyon hektarlık kış mahsulünü hasat edemeyecek #2


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