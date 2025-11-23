Ukrayna: ABD'nin barış planı İsviçre'de görüşülecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya-Ukrayna savaşında çözüm için hareketli günler yaşanıyor.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşı sona ermek için ABD'nin önerdiği ‘barış planının’ Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililer tarafından görüşüleceğini kaydetti.

GÖRÜŞMELER İSVİÇRE'DE YAPILACAK

Barış planı ile ilgili görüşmeleri yapmak üzere ilerleyen günlerde İsviçre'de ABD heyeti ile bir araya geleceklerini aktaran Umerov, "Ukrayna, bu sürece çıkarlarını net bir şekilde anlayarak yaklaşıyor" ifadesini kullandı.

ABD'NİN BARIŞ PLANI

ABD yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planında, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesi ve yaklaşık 1 milyon personelden oluşan ordusunu 600 bin askerle sınırlandırması şartlarının yer aldığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri ise bu şartları "teslimiyet" olarak görüyor. Planda Rusya'ya çeşitli tavizler verilirken, bunlar arasında Kırım, Luhansk ve Donetsk'in ABD tarafından fiilen Rus toprağı olarak tanınması ve Ukrayna güçlerinin kontrol ettikleri Donetsk bölgesinin bir kısmından çekilmesi yer alıyor.

AVRUPA İLE DE ATEŞKES YAPILMASI HEDEFLENİYOR

Planda ayrıca Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması yer alıyor.

Ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağı, Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre edileceği ve yaptırımların kaldırılacağı belirtiliyor.

Rusya'nın G8'e (şu anda G7) yeniden katılması için davet edileceği ve ABD'nin Moskova ile enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri ve Arktik'te nadir toprak metallerinin çıkarılmasını kapsayan bir anlaşma imzalayacağı ifade ediliyor.