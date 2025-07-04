Ukrayna Başkanı Vladimir Zelensky: Rusya savaşı sona erdirmeyeceğini gösterdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

SALDIRIYA SERT TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Rusların saldırılarda toplam 550 insansız hava aracı (İHA) ve füze kullandığını anımsatan Zelensky, "Başkent (Kiev), bu Rus saldırısının ana hedefiydi." değerlendirmesini paylaştı.

"EN YOĞUN SALDIRILARDAN BİRİYDİ"

Zelensky, Rusların "alaycı" bir saldırı düzenlediğini kaydederek, "Bu, en yoğun hava saldırılarından biriydi." ifadesini kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerine de saldırıların yapıldığını belirten Zelensky, saldırılar nedeniyle 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

"RUSYA SAVAŞI SONA ERDİRMEYECEK"

Saldırı düzenlenen alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Zelensky, "Rusya bir kez daha savaşı ve terörü sona erdirmeyeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.