Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, yaralı askerleri ziyaret etti Zelensky, askeri hastaneye giderek yaralılara moral verdi. Rusya'ya işaret eden Ukrayna lideri, "Yardımın gecikmesinden faydalanıyorlar" dedi.

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AA & Ensonhaber

Rus ordusu ile çatışmada yaralanan Ukrayna askerleri, hastanelerde tedavi ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yaralı askerleri ziyaret etti.

Cephe hattında yaralanan askerlerle poz veren Zelensky, onlara hediye de verdi.

Hastaneye ziyaret

Zelensky'nin ziyaretinin, Harkiv bölgesindeki askeri hastaneye gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya gecikmelerden 'faydalanıyor'

Öte yandan Zelensky, Rusya'nın, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya ek askeri yardım sağlamadaki gecikmelerinden "faydalandığını" söyledi:

Rus birliklerinin maksimum rezerv biriktirdiği cephe hattının birçok bölgesinde durum son derece zor. Ukrayna'ya yardımın gecikmesinden faydalanıyorlar.

Rusya Avdiyivka'yı ele geçirdi

Zelensky'nin yorumları, Rusya'nın 17 Şubat'ta Avdiyivka'yı ele geçirmesiyle 2024'teki en önemli kaybını yaşayan Ukrayna'nın devam eden Rus saldırısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Ukrayna basını, Rusya'nın ilerlemelerine rağmen, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a fon sağlanmasını da içeren 95 milyar dolarlık dış yardım tasarısının oylanmasını engellemeye devam ettiğini bildirdi.

Biden'dan yardımın gecikmesine tepki

ABD Başkanı Joe Biden, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kongre'nin Ukrayna'ya yardımı geciktirmesinin, Ukrayna güçlerinin Avdiyivka'dan çekilmesiyle sonuçlandığını savundu.