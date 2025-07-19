Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den ateşkes açıklaması

Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken, iki ülke arasında ateşkes görüşmeleri de devam ediyor.

İki ülke arasında bir türlü varılamayan ateşkesle ilgili Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'ya yeni bir teklif sunduklarını söyledi.

"ATEŞKES İÇİN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ"

Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Rus tarafına önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapılması teklif edildi. Müzakere ivmesinin arttırılması gerekiyor. Ateşkesin sağlanması için her şeyi yapmalıyız.

TRUMP, RUSYA'YA 50 GÜN SÜRE VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zelensky ile bir telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bu savaşın sonlanması gerektiğini vurgulayarak Rusya'ya 50 gün süre vermişti.