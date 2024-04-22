Ukrayna, Güney Kore'den düşük faizli kredi alacak Kiev yönetimi, Asya ülkesiyle Ukrayna’nın yeniden inşası ve kalkınması çabalarına katkı için el sıkıştı.

AA & Ensonhaber

Rus ordusunun saldırıları, Ukrayna'nın sivil ve askeri altyapısına ağır hasarlar verdi.

Onarılması yıllar sürecek tahribat, Ukrayna ekonomisinde de geniş ölçekli yıkımı beraberinde getirirken, sorunlar sarmalından krediler yoluyla çıkılması hedefleniyor.

Güney Kore, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonu (EDCF) Projesi kapsamında düşük faizli kredi sağlamak için çerçeve anlaşma imzaladı.

Güney Kore'den kredi alacaklar

Yonhap’taki habere göre, Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında ABD'de bulunan Bakan Choi Sang-mok ile Ukraynalı mevkidaşı Serhiy Marchenko'nun düşük faizli kredi programlarına yönelik anlaşmayı Washington’da imzaladıkları bildirildi.

Ukrayna'yı yeniden inşa edecekler

Açıklamada, imzalanan anlaşmanın kredi desteği konusunda yasal zemin oluşturacağına işaret edilerek, Ukrayna’nın yeniden inşası ve kalkınmasına yardımcı olacak projeleri ortaya çıkarma konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı vurgulandı.

2,1 milyar dolar düşük faizli kredi

Bu anlaşma ile Güney Kore'nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği 2,1 milyar dolar düşük faizli kredinin önü açılmış oldu.

Güney Kore, Eylül 2023'te Ukrayna'ya 2,3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu.

Desteğin 200 milyon dolarının Ukrayna'nın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde insani yardım olarak gönderileceğini açıklayan Seul yönetimi, kalan 2,1 milyar doların Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonu (EDCF) Projesi kapsamında 2025'te başlayacak şekilde düşük faizli ve uzun dönemli kredi şeklinde sağlanacağını duyurmuştu.