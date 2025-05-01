Ukrayna, Herson'da pazar yerini vurdu: 7 ölü

İHA

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesine düzenlediği saldırı bir kez daha sivilleri hedef aldı. Rusya tarafından Herson’a vali olarak atanan Vladimir Saldo, saldırının bilançosunun ağır olduğunu açıkladı: 7 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

Saldo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde Oleshky kentindeki bir pazar yerini hedef aldığını ifade etti. Yerel saatle 09.30 civarında gerçekleşen ilk saldırının ardından Ukrayna’nın, olay yerine yardıma koşan insanları vurmak için yeni bir İHA dalgası gönderdiğini öne sürdü.

"MİSKET BOMBALARI, AMBULANSLARI VURDU"

Rus devlet medyasına konuşan bir diğer yetkili ise, Ukrayna güçlerinin saldırı sonrası bölgeye ulaşan ambulanslara karşı misket bombası kullandığını iddia etti. Bu tür bombaların siviller arasında yüksek oranda kayba yol açtığı biliniyor ve kullanımı uluslararası alanda ciddi tartışmalara konu oluyor.

Ukrayna’dan ise söz konusu saldırıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil.