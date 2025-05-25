Ukrayna İHA'larından, Putin'in helikopterine saldırı

Haber Merkezi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta üçüncü yıl geride kalırken, cephe hattına yakın bölgelerde tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Başta Türkiye olmak üzere uluslararası toplum tarafından aralarında ateşkes sağlanması için masaya oturan taraflar, ateşkeste anlaşamamıştı.

İstanbul'da yapılan son toplantıda mutabık kalınan esir takasını bugün tamamlatan taraflar arasında, savaşın seyrini değiştirebilecek bir sadırı yaşandı.

PUTİN'İN HELİKOPTERİNE SALDIRI

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kursk bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kritik bir güvenlik riski yaşadığı ortaya çıktı.

Putin'in içinde bulunduğu helikopter, Ukrayna ordusu tarafından saldırıya uğradı.

SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ

Rusya 24 televizyon kanalına konuşan Hava Savunma Komutanı Yuriy Daşkin, Putin’in bulunduğu helikopterin Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) yoğun saldırısının hedefinde kaldığını ve vurulduğunu belirtti.

Daşkin, "Putin'in helikopteri, düşman İHA’larının yoğun saldırısının püskürtüldüğü noktanın tam merkezindeydi" dedi.

Saldırının püskürtüldüğü ve Rus askeri birliklerinin Putin’in güvenliğini tam anlamıyla sağladığı belirtildi.

PUTİN'İN SUİKAST KORKUSU

Geçtiğimiz günlerde, Putin ile ilgili dikkat çekici iddialar da ortaya atıldı.

İngiliz The Mirror gazetesi, Putin'in suikast korkusu nedeniyle Kremlin’in sıkı güvenlik mekanizmasını terk etmekten kaçındığını öne sürdü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ MAKSİMUMA ÇIKARDI

İngiliz The Mirror gazetesi, Putin’in Kremlin dışına nadiren çıktığını, yakın çevresine ve Kremlin karşıtı kontrolcülere güvenmediğini ve artan tehdit algısıyla güvenlik önlemlerini maksimuma çıkardığını yazdı.

Batılı istihbarat kaynakları, Putin’in yalnızca suikast ihtimalinden değil, aynı zamanda Ukrayna’daki “kıyma makinesi” olarak nitelenen yıpratma savaşının sonuçlarından da endişe duyduğunu ifade ediyor.

Putin’in güvenlik önlemlerinin paranoya seviyesine ulaştığı belirtiliyor. 2023’ten itibaren kurşun geçirmez yelek giymeye başladığı, hatta kendi korumalarına bile tam güvenmediği ve zaman zaman güvenlik servislerine yanlış konum bilgisi verdiği öne sürülüyor.