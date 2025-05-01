Donald Trump: Ukrayna ile ortaklığımız Rusya'yı engelleyebilir

AA & Ensonhaber

News Nation kanalında telefonla katıldığı bir programda Ukrayna ile imzaladıkları nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin görüşlerini paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, doğal kaynaklarını geliştirmek için Ukrayna ile yeni imzalanan ekonomik ortaklığın Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna için bir güvenlik garantisi olarak hizmet edebileceğini söyledi.

Trump, Roma'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e, "Eğer bir anlaşma yapabilirsek bunu imzalamanız çok iyi olur çünkü Rusya çok daha büyük ve çok daha güçlü" dediğini anımsattı.

"Rusya hızla ilerliyor, büyük ve güçlü bir ülke, bu arada ABD kadar güçlü değil" ifadelerini kullanan Trump, anlaşmanın Rusya'yı engelleyip engellemeyeceği sorusuna, "Evet, engelleyebilir" yanıtını verdi.

Trump, söz konusu anlaşmanın amacının bugüne kadar Ukrayna'ya sağladıkları askeri yardımın maliyetini telafi etmek olduğunu belirtti.

TRUMP İSTEDİĞİNİ ALDI

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması' ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu' kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşması bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.