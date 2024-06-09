Ukrayna, ilk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu

AA & Ensonhaber
Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta bir ilk daha yaşandı.
Dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendi.
Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağı vuruldu
Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.
Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.
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