Ukrayna: Kuzey Kore, Rusya'nın mühimmatının yarısını karşılıyor

İHA

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kyrylo Budanov, Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri yardımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Budanov, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta, cephedeki mühimmat ihtiyacının yarısını karşıladığını belirtti.

KUZEY KOREDEN BALİSTİK FÜZELER

Ayrıca, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 170 mm'lik kundağı motorlu obüsler ve 240 mm'lik çoklu roket atar sistemleri tedarik etmeye başladığını ve bunun yanı sıra balistik füze gönderdiğini ifade etti. Budanov, Kuzey Kore'nin bu yıl boyunca Rusya'ya toplamda 148 balistik füze göndermeyi planladığını da sözlerine ekledi.

"RUSYA, TÜM AVRUPA'DAN DAHA FAZLA MÜHİMMAT ÜRETİYOR"

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleh Ivashchenko ise, Rusya'nın bu yıl 7 milyonun üzerinde top ve havan mermisi üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Ivashchenko, "Rusya, tüm Avrupa ülkelerinden çok daha fazla üretim yaptığının farkında" diyerek, uzun menzilli füzelerle ilgili olarak Rusya'nın bu yıl yaklaşık 3 bin adet üretmeyi planladığını da sözlerine ekledi.