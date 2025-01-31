Ukrayna ordusunda firar krizi: Yüzlerce asker kayıplara karıştı

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Ukrayna hükümeti geçen hafta, 155. Mekanize Tugayı ile ilgili bir soruşturma başlattı.

56 askerin Fransa'da eğitim görürken kaybolduğu bildirildi. Diğer yüzlercesinin de kayıp olduğu söyleniyor.

Birliğin komutanı Dmytro Riumshyn tutuklandı. Resmi görevlerini yerine getirmediği ve izinsiz devamsızlıkları bildirmediği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

İSTENMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER

Üç yıl süren savaşın ardından Ukrayna'nın asker, özellikle de piyade açığı had safhaya ulaştı. Bu durum Rus ordusunun doğuda ilerlemesini kolaylaştırdı.

Öte yandan yapısal sorunlar da var. Yeni tugaylar sıfırdan inşa edildi.

Kötü performans gösterdikleri belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, kısa süre önce bir politika değişikliğine giderek deneyimsiz askerlerin mevcut taburlara entegre edilmesini emretti.

Terk edenlerden bazıları dikkat çekmezken, diğerleri ise açık bir şekilde yaşıyor ve çalışıyor.

The Guardian gazetesine konuşan Viktor isimli asker, Ağustos 2023'te tugayına geri döndüğünü ama kendisine istenmediğinin söylendiğini anlattı.

"HERKESİN RUH HALİ DEĞİŞTİ"

Bir zamanlar eğitimli bir keskin nişancı olan Viktor, şimdi Ukrayna'nın batısında askeri araçları ücretsiz tamir ettiği bir garaj işletiyor.

Rusları öldürüp öldürmediği sorusunu "Çok sayıda" diye yanıtladı ve şunları ekledi:

Herkes yorgun. Ruh hali değişti. İnsanlar eskiden sokaklarda askerlere sarılırdı. Şimdi askere alınmaktan endişe ediyorlar.

Viktor cephede ciddi bir insan gücü eksikliği olduğunu da sözlerine ekledi. Şubat 2023'te kendisine 10 günlük bir mola verilmiş; ancak eve döndükten bir gün sonra Avdiivka saldırıya uğrayınca geri çağrılmış.

"KAYNAMA NOKTASINA ULAŞTIM"

Bir başka firari Oleksii ise güney Mykolaiv ve Herson bölgelerindeki Ukrayna saldırılarına katıldığını söyledi.

Bir çatışmayı, mermilerin havada uçuştuğu, havan toplarının bir orman açıklığına düştüğü ve topçu desteğinin yetersiz olduğu kaotik bir savaş olarak tanımladı.

2022 kışında yeni bir komutanla tartışmış, tayin için başarısız bir şekilde başvurmuş ve yaralanmış.

Oleksii, "Kaynama noktasına ulaştım. Bu yüzden kimsenin beni bulamayacağı bir yere gitmeye karar verdim." dedi.