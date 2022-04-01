Ukrayna ordusunun geri aldığı İrpin'de savaşın izleri

Rusya-Ukrayna savaşında son iki güne kadar ağır çatışmaların yaşandığı İrpin şehri, uluslararası basın mensupları tarafından görüntülendi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı ve son günlerde yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen İrpin şehrinde mayın arama çalışmaları ve "temizlik" operasyonu sürüyor.

SİVİL TAHLİYELERİ SÜRÜYOR

Evlerin depolarında ve sığınaklarda saklanan sivillerin tahliyesinin sürdüğü şehirde sokak, cadde ve parkların boş kalması, şehrin pek çok yerinde kimsesiz kalan evcil hayvanlar dikkati çekiyor.





YIKILAN BİNALAR HERYERDE

Genelde askeri hareketliliğin görüldüğü şehirde, ağır bombardıman ve çatışmalar sonucu yanmış ve yıkılan binaları, yanmış askeri ve sivil araçları, boş veya patlamayan mermileri görmek mümkün.



