Ukrayna: Rus general, Ukrayna'nın doğusunda öldürüldü

Ukrayna, Rus Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın üst düzey kayıplarına bir yenisi daha ekledi.

Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınlayarak, generalin Ukrayna'nın doğusunda öldürüldüğünü bildirdi.

"Nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilinmiyor"

Tümgeneralin nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Daha önce 10 Rus generali öldürüldü

İHA'ya göre ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın Rusya ile devam çatışmalarında 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etmişti.