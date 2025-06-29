Ukrayna, Rus ordusunun 61 füze ve 477 İHA ile saldırılar düzenlediği duyurdu

Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor...

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

FÜZE VE İHALARLA SALDIRDILAR

Açıklamada, Rusların bu saldırıda balistik, seyir ve uçaksavar güdümlüler olmak üzere 61 füze ve 477 İHA kullandığı kaydedildi.

Hava savunma kuvvetlerince, 39 füze ile 249 İHA'nın imha edildiği, 226 İHA'nın yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DÜŞEN F-16 PİLOTU HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın düzenlediği hava saldırısını önlemek için Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarının görev uçuşları yaptığı ifade edildi.

Bir F-16 savaş uçağının saldırı sırasında hasar aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Maalesef bugün bir acı kaybımız daha var. Bu gece, yoğun bir düşman hava saldırısını püskürtürken 1993 doğumlu birinci sınıf bir pilot Yarbay Maksim Ustimenko, F-16 uçağında hayatını kaybetti.



Pilot, uçaktaki tüm silah kompleksini kullandı, 7 hava hedefini düşürdü. Son saldırı sırasında uçağı hasar gördü ve irtifa kaybetmeye başladı.



Maksim Ustimenko, mümkün olan her şeyi yaptı, uçağı yerleşim yerinden uzaklaştırdı ancak (kendini) fırlatmaya vakti olmadı. Bir kahraman gibi hayatını kaybetti.

ZELENSKY TEPKİ GÖSTERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın hava saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik sadece son bir haftada 114'ten fazla füze, 1270'in üzerinde İHA ve yaklaşık 1100 hava bombası fırlattığını ifade etti.

"PUTİN ÇAĞRILARA RAĞMEN DEVAM ETME NİYETİNDE"

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelensky, "Putin, dünyanın barış çağrılarına rağmen savaşmaya devam edeceğine uzun zaman önce karar vermişti." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sona ermesi gerektiğine dikkati çeken Zelensky, Ukrayna'nın hava sahasının korunması için ABD ve Avrupa'dan desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.