Ukrayna: Rus ordusunun Harkiv'e saldırısında 46 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber

Ukrayna'da Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Rusların gece saatlerinde Harkiv kentine insansız hava araçlarıyla saldırı yaptığını belirtti.

Saldırıda kentin farklı semtlerin hedef alındığını aktaran Sinegubov, mevcut bilgilere göre 46 kişinin yaralandığını aktardı.

Sinegubov, Harkiv'deki yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.

"RUSYA TAM VE KALICI BİR ATEŞKESİ REDDEDİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de gece paylaştığı görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ordunun yetkilileri ile bir araya gelerek cephedeki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldığını aktaran Zelensky, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk ve Belgorod bölgelerindeki harekatı sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'nın askeri havacılığının geliştirilmesine yönelik konuştuklarını kaydeden Zelensky, ayrıca yerel balistik füzeleri yaratma sürecini de hızlandırmak istediklerini söyledi.

Rusya'nın ABD'nin önerdiği ateşkesi reddetmeye devam ettiğini savunan Zelensky, "Rusya, tam ve kalıcı bir ateşkesi reddetmeye devam ediyor ve tüm müttefikler artık Rusya'nın bu manipülasyonlarından bıkmış durumda" diye konuştu.