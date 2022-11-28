Petrol
82.5
-1.45%
Euro
19.4301
0.12%
Dolar
18.6295
-0.02%
Altın
1.047
-0.44%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
307.776
-2.29%
BTXN Coin
5.77
-0.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Ukrayna: Rusya 9 aylık dönemde 16 bin füze attı

    Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, savaş sürecince Rusya'nın Ukrayna'ya 16 binden fazla füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
    • 28.11.2022 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna: Rusya 9 aylık dönemde 16 bin füze attı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9'uncu aya girildi.

    Savaş süresince her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanırken Rus ordusu, şiddetini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, savaşa dair son bilgileri paylaştı.

    "9 ayda 16 binden fazla füze saldırısı düzenlendi"

    Rusya’'nın 9 ayda Ukrayna’ya 16 bin füze saldırısı düzenlediğini açıklayan Reznikov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Son dokuz ayda Rusya, Ukrayna'ya 16.000'den fazla füze saldırısı düzenledi. Rus hedeflerinin yüzde 97'si sivildir"

    DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Bakan Reznikov’un yaptığı paylaşımda 12 bin 300 hedefin banliyö ve köyler olduğu altı çizilerek saldırıların 500’ünün askeri objeler olduğu ifade edildi.

    Ukrayna: Rusya 9 aylık dönemde 16 bin füze attı #1

    Ukrayna: Rusya 9 aylık dönemde 16 bin füze attı #2


    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Tahir Elçi Diyarbakır'da öldürüldüğü yerde anıldı
    Gündem

    Tahir Elçi Diyarbakır'da öldürüldüğü yerde anıldı

    Otomobilin çatısına asılan gençler kamerada
    3. Sayfa

    Otomobilin çatısına asılan gençler kamerada

    Görüş Bildir