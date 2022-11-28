Ukrayna: Rusya 9 aylık dönemde 16 bin füze attı

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, savaş sürecince Rusya'nın Ukrayna'ya 16 binden fazla füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9'uncu aya girildi.

Savaş süresince her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanırken Rus ordusu, şiddetini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, savaşa dair son bilgileri paylaştı.

"9 ayda 16 binden fazla füze saldırısı düzenlendi"

Rusya’'nın 9 ayda Ukrayna’ya 16 bin füze saldırısı düzenlediğini açıklayan Reznikov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son dokuz ayda Rusya, Ukrayna'ya 16.000'den fazla füze saldırısı düzenledi. Rus hedeflerinin yüzde 97'si sivildir"

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Bakan Reznikov’un yaptığı paylaşımda 12 bin 300 hedefin banliyö ve köyler olduğu altı çizilerek saldırıların 500’ünün askeri objeler olduğu ifade edildi.