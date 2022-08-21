Ukrayna: Rusya gibi kriminal devlet değiliz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızının ölümüyle ilgili, "Biz Rusya gibi kriminal devlet değiliz." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün gece bir patlama yaşandı.

Rusya Lideri Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan ve “beyin” lakabıyla tanınan danışmanı Alexander Dugin’in aracına bombalı saldırı yapıldı.

Parçalara ayrılan aracı ise Dugin değil kızı 30 yaşındaki Darya Dugin'in olduğu anlaşıldı.

Aleksandr Dugin'in kızı Daria Moskova'da bir araba patlamasında öldü

Ukrayna'dan açıklama geldi

Patlamayla ilgili suçlanan Ukrayna tarafından ise konuya ilişikin açıklama geldi.

Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna merkezli ICTV kanalına bağlanarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanalın sunucusu, Podolyak'a, "Dün Moskova'da meydana gelen terör olayında Rus ideoloğu Dugin’in kızının ölümüyle ve Rusların gerilimi artırmaya yönelik çabaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz"

Podolyak, Rusya'nın, kamuoyunda gerilimi artırmaya yönelik çabaları sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna'nın bununla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Muhtemelen ülkede askere alma uygulamasını yaygınlaştırmak istiyorlar. Onlar şunu anlamıyorlar; Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz." ifadesini kullandı.