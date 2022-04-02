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    Ukrayna: Rusya, Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın, Ukrayna’nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 00:30
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    Ukrayna: Rusya, Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 37. gününde devam ediyor.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya’nın, Ukrayna’nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü.

    "RUS İŞGALCİLER TOKMAK'TA REFERANDUM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE"

    Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna ordusunun Rus işgaline karşı direnişi sürüyor. Rusya devletimiz karşısında tüm imkanlarla saldırıyor. Rus işgalciler 4 Nisan’da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor. Bu konu hakkında gerekli yerlere bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna: Rusya, Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor #1


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