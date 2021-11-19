Ukrayna, Rusya ve Belarus ile olan sınırlarını güçlendirmek istiyor

Ukrayna, Rusya ve Belarus ile olan sınırlarını güçlendirmek istiyor

Rusya ve Belarus ile olan sınırlarını güçlendirmenin üzerinde duran İçişleri Bakanı Monastırskiy, parlamentodan 17 milyar grivna istedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy Ukrayna Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, devlet sınırının iyileştirilmesinin güvenliklerinin garantisi olacağını söyledi.

Monastırskiy, Rusya ve Belarus'la olan sınırlarda modern standartlarda iyileştirme için yaklaşık 17 milyar grivna (7 milyar 147 milyon Türk Lirası) gerektiğini belirtti.

KAÇAKÇILIK YÜZÜNDEN MİLYARLARCA GRIVNA KAYBEDİLDİ

2022 devlet bütçesinde iyileştirmenin kabul edilmesini isteyen Monastırskiy, bu iki sınırdan kaçakçılık yüzünden 10 milyarlarca grivnanın kaybedildiğine dikkat çekti.

MANTIKLI BİR YATIRIM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bakan Monastırskiy, bu nedenle bunun mantıklı bir yatırım olduğunu ifade etti.

Ukrayna Parlamentosu’nda, dün de sınır muhafızlarının silah ve askeri ekipman kullanabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısı kabul edilmişti.