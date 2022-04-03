Ukrayna: Rusya'nın füze saldırıları azaldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığı bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Düşman, askeri ve sivil hedeflere sistematik füze ve hava saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor ancak saldırıların ve yüksek hassasiyetli silahların kullanılma yoğunluğu azaldı." bilgisi verildi.

"BOMBARDIMAN YOĞUNLUĞU AZALDI"

Harkiv şehrinin yerleşim ve sanayi bölgelerinin çeşitli topçu sistemlerinden bombalandığı belirtilen açıklamada, "Bombardıman yoğunluğu da azaldı. İşgalci birlikler İzyum yönünde aktif operasyonları sürdürmek amacıyla yeniden toplanıyor. Düşman, insansız hava araçlarını da kullanarak keşif yapıyor." ifadesi kullanıldı.