Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
679.557
-1.85%
BTXN Coin
35.68
-2.75%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C

    Ukrayna: Rusya'nın füze saldırıları azaldı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığı bildirildi.
    • AA
    • 03.04.2022 - 03:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna: Rusya'nın füze saldırıları azaldı

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Düşman, askeri ve sivil hedeflere sistematik füze ve hava saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor ancak saldırıların ve yüksek hassasiyetli silahların kullanılma yoğunluğu azaldı." bilgisi verildi.

    "BOMBARDIMAN YOĞUNLUĞU AZALDI"

    Harkiv şehrinin yerleşim ve sanayi bölgelerinin çeşitli topçu sistemlerinden bombalandığı belirtilen açıklamada, "Bombardıman yoğunluğu da azaldı. İşgalci birlikler İzyum yönünde aktif operasyonları sürdürmek amacıyla yeniden toplanıyor. Düşman, insansız hava araçlarını da kullanarak keşif yapıyor." ifadesi kullanıldı.

    Ukrayna: Rusya nın füze saldırıları azaldı #1


    İlginizi Çekebilir

    2 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
    Sağlık

    2 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Antalya'da tekme tokat darbedilen genç konuştu
    3. Sayfa

    Antalya'da tekme tokat darbedilen genç konuştu

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Görüş Bildir