Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, barış görüşmelerinin yanında yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

KLİNİĞE YAPILAN SALDIRININ SONUÇLARI

Başkent Kiev'deki Obolon semtinde yer alan özel bir kliniğin saldırıya uğradığını aktaran Kliçko, "Başkentteki özel bir sağlık kuruluşuna yönelik saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i hayatını kaybetti, 2'sinin ise durumu ağır." ifadelerini kullandı.

Kliçko, saldırı düzenlenen klinikteki 16 hastanın Kiev'in farklı hastanelerine nakledildiğini kaydetti.

RUSYA 9 FÜZE VE 165 İHA İLE SALDIRDI

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın, gece saatlerinde Ukrayna'ya 9 füze ve 165 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi.

Hava savunma kuvvetlerince 137 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan İHA ve füzelerin ülke genelinde 10 noktaya isabet ettiği belirtildi.