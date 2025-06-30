Ukrayna: Rusya'nın savaşı sona erdirme yönündeki hazırlığını göremiyoruz

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Ateşkes görüşmeleri devam ederken henüz bir ilerleme kaydedilemedi.

UKRAYNA-ALMANYA GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev'de resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

"SOMUT KARARLAR GEREKİYOR"

Burada konuşan Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü ve Wadephul ile görüşmesinde güvenlik konularını masaya yatırdıklarını ifade etti.

Ukrayna'nın güvenliğinin aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğunu belirten Sybiha, "Bu konuda önemli ve somut kararların verilmesi gerekiyor." dedi.

"SALDIRILARI SONA ERDİRMEK İÇİN BİR HAZIRLIK YOK"

Ülkesine yönelik Rus hava saldırıların artarak sürdüğüne işaret eden Sybiha, sivillerin ve sivil altyapılarının hedef alındığını kaydederek "Maalesef, Rusya'nın saldırıları sona erdirmek yönündeki hazırlığı göremiyoruz." diye konuştu.

Bakan Sybiha, Ukrayna hava sahasını etkili şekilde savunmak için daha fazla hava savunma sisteminin gerektiğini vurguladı.

DONALD TRUMP'A ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a bu konudaki taleplerini ilettiğini aktaran Sybiha, "Ortaklarımızdan ek hava savunma sistemleri almayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Sybiha, dondurulan Rus varlıklarını, Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkesinin kalkınması için kullanmak istediklerini dile getirdi.

Bu konuda müttefik ülkelerinden destek almak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Sybiha, "Hukuk uzmanları, Rus taşınmaz varlığının en çok olduğu bazı ülkelerde bu çözümü hayata geçirmek için doğru formülleri arıyor." dedi.

"PUTİN TÜM AVRUPA'YI FETHETMEK İSTİYOR"

Rus ordusunun son dönemlerde Ukrayna'ya yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını belirten Wadephul, hava saldırılarında sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

Putin'in bugün barıştan bahsetmesi tamamen bir alay konusudur. Müzakerelere hazır olduğu iddiası işaretten başka bir şey değildir. Tüm Ukrayna'yı fethetmek ve aynı zamanda tüm Avrupa'da korku yaratmak istiyor.

"GEREKTİĞİ SÜRECE UKRAYNA'YI DESTEKLEYECEĞİZ"

Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi tedarik etme konusunda mümkün olan tüm imkanları kullanmaya çalıştıklarını kaydeden Wadephul, "Her türlü yolu deniyoruz. Elbette, Alman sanayi kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Wadephul, Almanya'nın Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini söyleyerek "Kararlı bir şekilde Ukrayna'nın yanındayız. Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz." dedi.