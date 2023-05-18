Ukrayna: Savaşı dondurma teklifini kabul etmeyeceğiz Kiev yönetimi, müzakere masasına dönme çağrılarına yanıt verdi. Çin ile görüşmeden sonra yapılan açıklamada, "Topraklarımızı kaybetmeyi veya savaşı dondurmayı öngören teklifi kabul etmeyiz" denildi.

AA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çin’in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui ile görüştü.

Görüşme, 16-17 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirildi.

Rusya'yı durdurmayı görüştüler

Görüşmede Ukrayna ve Çin arasında hem ikili düzeyde hem de uluslararası örgütler çerçevesinde işbirliğinin ele alındığı aktarılan açıklamada, “Görüşmede ayrıca Rus saldırganlığını durdurma yolları ele alındı.” denildi.

"Savaşı dondurma teklifini kabul etmeyeceğiz"

Açıklamada, Bakan Kuleba’nın Li’ye Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı sürdürülebilir ve adil bir barışı yeniden tesis etme ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi verdiği aktarılarak şu ifade kullanıldı:

Kuleba, Ukrayna’nın topraklarını kaybetmeyi veya savaşı dondurmayı öngören hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini vurguladı.

Kuleba: Çin'in katılımı önemli

Açıklamada, Kuleba’nın Ukrayna’nın barış formülünün uygulanmasına, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne, nükleer güvenliğin sağlanmasına ve diğer önemli uluslararası çabalara Çin’in katılımının önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Tarafların Ukrayna ve Çin arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli beklentileri ele aldıkları belirtilen açıklamada, Kuleba ve Li’nin ikili ve uluslararası gündemin kilit konularında diyaloğu hızlandırma konusunda uzlaştıkları ifade edildi.