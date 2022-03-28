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    Ukrayna: Ù şehrini vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı

    Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı." iddiasında bulundu.
    • AA
    • 28.03.2022 - 04:33
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    Ukrayna: Ù şehrini vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı

    Telegram üzerinden açıklama yapan Pogulayko, Belarus'tan fırlatılan ve alçaktan uçan füzenin radara yakalanmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını, ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını kaydetti.

    ZELENSKY: "DEPOLARIN SAVAŞLA NE İLGİSİ VAR"

    Bazı muhalif Rus gazetecilere dün röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Tarım mevsiminin başladığı şu dönemde petrol depolarını vurmak da ne demek. Savaş ile ne ilgisi var. Buğdayın ihracatına izin bile vermediler." diye tepki göstermişti.

    Ukrayna: Ù şehrini vuran seyir füzesi Belarus tan fırlatıldı #1


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