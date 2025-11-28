Ukrayna ve ABD heyetleri barış planı için bir araya gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek üzere diplomatik çabalar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna ve ABD heyetlerinin savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan barış planını ele almak üzere bu hafta sonu bir araya geleceklerini açıkladı.

"UKRAYNA HEYETİ ANLAMLI ÇALIŞMALARA ODAKLANACAK"

Zelensky, "Ekibimiz, ABD'li temsilcilerle birlikte bu hafta sonunda bir araya gelerek Cenevre'deki görüşmelerin sonucunda ortaya çıkan konuları, bizi barış ve güvenlik garantilerine yaklaştıracak adımları ele almaya devam edecek. Heyetler arasında bir toplantı yapılacak. Ukrayna heyeti iyi hazırlanacak ve anlamlı çalışmalara odaklanacak" dedi.

Her iki heyetin ve kendisinin de katılacağı daha fazla görüşme olacağını söyleyen ancak ayrıntı vermeyen Zelensky, ABD-Ukrayna görüşmesinin nerede olacağını ise açıklamadı.