Ukrayna ve ABD heyetleri Florida’da barış planını görüşmek için bir araya geldi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen barış planı için diplomatik çabalar sürüyor.

Ukrayna ve ABD heyetleri, söz konusu barış planını ele almak üzere ABD’nin Florida eyaletinde bir araya geldi.

TOPLANTIYA ÜST DÜZEY İSİMLER DE KATILDI

Toplantıya ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı.

Rubio, yaptığı açıklamada planın sadece savaşı sona erdirmeyi değil, aynı zamanda Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak kalmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti.

28 MADDELİK PLAN DEĞİŞİKLİKLERE UĞRAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlık Danışmanı Oleksandr Bevz, ABD'nin sunduğu 28 maddelik planın Cenevre'deki görüşmeler sonucunda değişikliklere uğradığını söylemişti.

Cenevre'deki görüşmelerin oldukça yapıcı olduğunu vurgulayan Bevz, "28 maddelik plan, artık herkesin gördüğü ilk haliyle mevcut değil. Bazı maddeler çıkarıldı ve bazıları da değiştirildi. Ukrayna tarafının hiçbir itirazı göz ardı edilmedi" demişti.