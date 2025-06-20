Ukrayna ve Rusya arasında yeni esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilen ikinci tur müzakerelerde varılan mutabakat doğrultusunda, bugün Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takasının yapıldığını duyurdu.

ESİR ASKERLER TAKAS EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İstanbul’da 2 Haziran’da varılan anlaşmaya uygun şekilde, Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerden bir grup Rus askeri teslim alındı. Karşılığında bir grup Ukrayna askeri iade edildi.” denildi.

ZELENSKY'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlarımızın yeniden evlerine kavuşmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tüm esirlerimiz serbest kalana kadar bu değişimleri sürdürmek için çabalamaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.