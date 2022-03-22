Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’nın Zaporizhzhia kentinde halk, kolları sıvadı, araç hurdalarından çelik yelek yapıyor. Şehri savunmak isteyenler, adeta gecesini gündüzüne katıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı Ukrayna’ya askeri harekat başlatıldı.

İki ülke arasındaki savaşta ise 27’nci güne girildi…

Bugüne kadar binlerce kişinin can verdiği bu savaşta, milyonlar da yerinden yurdundan oldu.

Putin’in askerleri ülkeyi kuşatma altına almak isterken, geride kalanlar ise mücadele veriyor.

ÇELİK YELEK YAPIYORLAR

Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia kentinde araç hurdalarından çelik yelek yapılıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bölgede çok sayıda kişi kolları sıvadı, marangozhanelere girdi.

Ukrayna’da araç hurdalarından çelik yelek yapılıyor VİDEO

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

Ellerinden geldiğinde kendilerini, sevdiklerini ve şehirlerini korumaya çalışan Zaporizhzhia halkı, adeta gecesini gündüzüne katıp çalışıyor.

Çelik yelekler için ayrıca kadınlar da görev başında...

RUSYA HEDEFLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Öte yandan dördüncü haftasına giren savaşta Rusya'nın hedeflerinin gerisinde kaldığı ve beklediğinin çok üzerinde asker kaybı yaşadığı dile getiriliyor.