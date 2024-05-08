İstanbul'da uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli birbirine girdi

İHA
İstanbul Ataşehir Yenisahra Mahallesi’nde dün akşam, polis ekipleri tarafından mahallede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon sonrasında iki mahalledeki gruplar arasında, ‘Bizi ispiyonladınız’ iddiasıyla kavga çıktı.
İki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
'Bizi ispiyonladınız' deyip saldırdılar
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.
O anlar böyle görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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