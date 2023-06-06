Ukrayna'da barajın patlamasının ardından 1.339 kişi tahliye edildi

Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş devam ediyor...
İki ülke arasında devam eden savaşta binlerce sivil hayatını kaybederken milyonlarca insan ise farklı ülkere yerleşti.
Bu kapsamda Ukrayna'nın Herson kentinde Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Kakhovka Barajı'nın bir bölümü, bombardıman sonucu yıkıldı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na bağlı polisler ve Acil Durum Ekipleri (DSNS), aniden su basan yerlerde mahsur kalanları ve hayvanları kurtarmaya devam ettiklerini belirtip bölge halkına çağrıda bulundu.
"Tüylülere kurtuluş için bir şans verin"
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Herson bölgesi sakinleri, tahliye ederseniz evcil hayvanlarınızı ihmal etmeyin: onları bağlı bırakmayın, kafeslerinden çıkarın veya mümkünse yanınıza alın. Tüylülere kurtuluş için bir şans verin.
1.339 kişi tahliye edildi
İçişleri Bakanlığı, saat 16.00 itibarıyla 1.339 kişiyi tahliye ettiklerini ifade ederek şöyle dedi:
"İlk bilgilere göre Dinyeper'in sağ kıyısında 13 yerleşim yeri ve 260'tan fazla ev sular altında kaldı."
DSNS ekipleri ise sel sonucunda yer mayınlarının suda yüzdüğünü vurgulayıp halkın dikkatli olması gerektiğini belirtti.