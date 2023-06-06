Ukrayna'da barajın patlamasının ardından 1.339 kişi tahliye edildi

DHA

Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş devam ediyor...

İki ülke arasında devam eden savaşta binlerce sivil hayatını kaybederken milyonlarca insan ise farklı ülkere yerleşti.

Bu kapsamda Ukrayna'nın Herson kentinde Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Kakhovka Barajı'nın bir bölümü, bombardıman sonucu yıkıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na bağlı polisler ve Acil Durum Ekipleri (DSNS), aniden su basan yerlerde mahsur kalanları ve hayvanları kurtarmaya devam ettiklerini belirtip bölge halkına çağrıda bulundu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Herson bölgesi sakinleri, tahliye ederseniz evcil hayvanlarınızı ihmal etmeyin: onları bağlı bırakmayın, kafeslerinden çıkarın veya mümkünse yanınıza alın. Tüylülere kurtuluş için bir şans verin.